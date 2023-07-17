Минздрав и Роспотребнадзор области напоминают об опасности заражения инфекциями при укусах клещей. Присосавшегося паразита нужно как можно скорее удалить и отдать на исследование. Чем

Минздрав и Роспотребнадзор области напоминают об опасности заражения инфекциями при укусах клещей. Присосавшегося паразита нужно как можно скорее удалить и отдать на исследование. Чем меньше длится контакт с кожей, тем меньше риск заражения инфекциями. С марта специалисты области выявили 96 инфицированных особей. Большинство из них, 90, были заражены боррелиозом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во