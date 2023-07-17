Александр Буйнов дал интервью Вячеславу Манучарову.

Александр Буйнов дал интервью Вячеславу Манучарову.Народный артист России Александр Буйнов, даже несмотря на уважаемыми возраст и сопутствующие проблемы со здоровьем, все еще выходит на сцену и радует многомиллионную армию поклонников своими песнями. Однако далеко не все фанаты знают, что 73-летний музыкант долгое время боролся с раком.Медики вынесли страшный диагноз певцу примерно 20 лет назад. Однако Александр Буйнов не отчаялся и серьезно взялся за свое здоровье. Он и сегодня выполняет необходимые упражнения, что помогает артисту оставаться в прекрасной форме.Благодаря усилиям врачей и поддержке близких, исполнитель хита "Пустой бамбук" смог справиться с онкологическим заболеванием. Сегодня Александр Буйнов находится на стадии ремиссии. При этом ему приходится время от времени посещать медиков.В интервью Вячеславу Манучарову певец признался, что раз в шесть месяцев ему делают "секретный укол". При этом Александр Буйнов подчеркнул, что победил рак и уже не думает о своем недуге.Борьба с онкологическими заболеваниями сегодня является одной из приоритетных направлений деятельности ученых со всего мира. Отечественные специалисты не отстают от своих коллег.По данным телеканала "", в России создали уникальную вакцину от рака. Чудеса демонстрируют и медики. Недавно в подмосковном Долгопрудном врачи спасли пожилую пациентку с запущенной онкологией, утоняет ""