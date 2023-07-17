Смотрите Вести 14.30: Как отпраздновали День огурца и Вишневый Спас. Братскому Донбассу -...

Смотрите "Вести" 14.30: Как отпраздновали День огурца и Вишневый Спас.Братскому Донбассу- Губернатор Александр Авдеев посетил подшефный нашему региону Докучаевск. Дороги, школы, детские сады. Как идет восстановление инфраструктуры?Мы не хотим перемен!- Из школы возвращаться впотьмах, а о дополнительном образовании вообще можно забыть. Родители третьеклассников в микрорайоне Коммунар - против второй смены.Вкусы лета- В Суздале состоялся самый хрустящий праздник - День огурца. А в областной столице со вкусом отметили Вишнёвый Спас.