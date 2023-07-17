Смотрите Вести в 21.05: Как дела в подшефном Владимиру городе на Донбассе. Братскому...

Смотрите "Вести" в 21.05: Как дела в подшефном Владимиру городе на Донбассе.Братскому Донбассу.- Александр Авдеев посетил новые российские территории и подшефный Докучаевск. Как идет восстановление инфраструктуры?Не хотят перемен.-Из школы возвращаться в темноте, а о дополнительном образовании можно забыть. Родители третьеклассников в микрорайоне Коммунар - против второй смены.Вкус лета.- В Суздале с размахом отметили День огурца. А в областной столице - Вишнёвый Спас.