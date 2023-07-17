Смотрите Вести в 9 утра: Где школьникам придется учится в два смены.
Большая перемена....
Смотрите "Вести" в 9 утра: Где школьникам придется учится в два смены.
Большая перемена.
Родители третьеклашек в микрорайоне Коммунар выступают против второй смены.
Мостовые рекорды.
- Инновационные и отечественные... Новейшие технологии помогут досрочно сдать вантовый мост через Оку.
Лучшие тёлки здесь!
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В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства "Владимирские зори".