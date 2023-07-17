Смотрите Вести в 9 утра: Где школьникам придется учится в два смены. Большая перемена....

Смотрите "Вести" в 9 утра: Где школьникам придется учится в два смены.Большая перемена.Родители третьеклашек в микрорайоне Коммунар выступают против второй смены.Мостовые рекорды.- Инновационные и отечественные... Новейшие технологии помогут досрочно сдать вантовый мост через Оку.Лучшие тёлки здесь!- И крупнорогатые претендентки на звание самой красивой...В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства "Владимирские зори".