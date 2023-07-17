Градоначальник рассказал о реабилитации природной территории.

Градоначальник рассказал о реабилитации природной территории.В своем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что президент России Владимир Путин несколько дней назад подписал закон, позволяющий передать столичную часть национального парка "Лосиный остров" в управление властей города.Мэр подчеркнул, что строительство на территории парка не планируется. Он напомнил, что в Москве много охраняемых территорий, которые власти аккуратно обустраивают."Это спекуляции, что заберет Москва, застроит все жильем весь "Лосиный остров", не знаю, зачем они это говорят", – сказал градоначальник.По словам Собянина, после подписания закона президентом власти столицы ждут издания акта от правительства РФ. После этого город вместе с экспертами разработает план реабилитации "Лосиного острова"."Надо освободить его от мусора, особенно те территории, которые примыкают к жилым домам. Сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан", – сообщил мэр.Ранее Собянин о планах реабилитации парка "Кузьминки". Проект разработают при участии активистов Юго-Восточного округа.