Цель – упрощение процедуры подтверждения документов.

Цель – упрощение процедуры подтверждения документов.Правила дорожного движения (ПДД) в России регулярно подвергаются изменениям. Они устанавливают единый порядок на всей территории государства. К общим обязанностям водителей относится предъявление водительских прав по запросу уполномоченных лиц. Проект, способный облегчить эту задачу, предлагает Минцифры.Как отмечает сайт , также инициатива направлена на внедрение цифровых технологий в связанные с ПДД отношения. К такому выводу пришли авторы программы.В рамках проекта стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам. Если он будет принят в текущем варианте, россиянам разрешат показывать документы, подтверждающие право на управление транспортом, через Госуслуги. Подробнее об этом пишет .Дата окончания общественного обсуждения намечена на 31 июля 2023 года. Близится к завершениюнезависимая антикоррупционная экспертиза. В пояснительной записке указано, что реализация мероприятий, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.Порталнапоминает, что сейчас сотрудники ГИБДД могут требовать оригинал удостоверения. Поэтому стандартные водительские права при нахождении за рулем следует держать при себе.