Страшное ДТП во Владимирской области: водитель погиб при столкновении с лосем. Душераздирающие...

Страшное ДТП во Владимирской области: водитель погиб при столкновении с лосем.Душераздирающие кадры были опубликованы 16 июля (2023 года) в группе Вконтакте «Автолюбители г.Гусь-Хрустальный»: https://vk.com/gus33autoОчевидцами сообщается, что водитель отечественного автомобиля погиб. Эта информация пока официально не подтверждена, но родственники в сообщениях группы пишут следующее:«Погиб моё свёкр. Он не летал с большой скоростью. Удар пришёлся на крышу...» (Наталья Абрамова).Наталья Мухина из этого же сообщества «Автолюбители г.Гусь-Хрустальный» отмечает:«На этом участке у лосей, наверное, переход, нам там тоже два лося дорогу переходили. Деревья и кусты надо вырубать у дорог...»Уточняется, что место ДТП — около деревни Федотово (Гусь-Хрустальный район).Ещё один участник открытой дискуссии написал буквально следующее...Константин Никифоров: «Судя по фото, лось молодой, небольшой. Хотя может весить 100+ кг. Опять же, если смотреть фото повреждений авто, скорость была 110-130 км. Возможно, водитель, в последний момент увидев животное, дал по тормозам, машина «клюнула» носом, «подсек» лося, и он всей массой ударил по крыше. При такой массе и такой скорости у «жиги» металл мнется, как фольга...»Теперь в реальных причинах трагедии будут разбираться специалисты.Напомним, подобные случаи столкновения с лосями на автотрассе не редки. По официальной информации в 2023 году на дорогах Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на диких животных, в основном — лосей: https://vladtv.ru/incidents/145275/Фото: группа Вконтакте «Автолюбители г. Гусь-Хрустальный»