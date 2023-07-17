Всю свою жизнь он посвятил служению Родине. Был награждён медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Ивану Андреевичу было 100 лет. Прощание состоится 18

Всю свою жизнь он посвятил служению Родине. Был награждён медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Ивану Андреевичу было 100 лет. Прощание состоится 18 июля в Свято-Вознесенской церкви Владимира, в 14.00. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!