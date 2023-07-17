72-летний водитель отечественной легковушки двигался по дороге «Никулино — Воровского — Мошок». Около деревни Вешки на дорогу выбежал лось. Столкновения избежать не удалось. Водитель не

72-летний водитель отечественной легковушки двигался по дороге «Никулино — Воровского — Мошок». Около деревни Вешки на дорогу выбежал лось. Столкновения избежать не удалось. Водитель не успел затормозить и врезался в животное. От удара пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Лось тоже погиб. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла около 13:30 16 июля. Прокомментируйте новость у