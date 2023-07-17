В Киржаче инспекторы ДПС задержали пьяного автоугонщика. Как сообщает пресс-служба УМВД России по...

В Киржаче инспекторы ДПС задержали пьяного автоугонщика.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 11 июля текущего года (во вторник) инспекторам ДПС ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району поступило сообщение о том, что в одном из садовых товариществ мужчина, предположительно находившийся в нетрезвом состоянии, пытается угнать автомобиль «Шкода».Госавтоинспекторы выехали на место и блокировали иномарку.«Невнятная речь 31-летнего водителя и сильный запах алкоголя указывали на нетрезвое состояние мужчины. Однако сам автолюбитель категорически отказался проходить медицинское освидетельствование...» - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В итоге мужчину отстранили от управления автомобилем. Проверяя его данные, полицейские установили, что у него вообще нет водительского удостоверения.В дальнейшем «угонщик» пояснил, что сначала распивал спиртные напитки с приятелем, а после этого ночью отправился в садовое товарищество к своей знакомой. Заметив автомобиль, мужчина решил «воспользоваться ситуацией».В итоге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).Фигурант привлечен и к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.Фото (стоп-кадры): официальный сайт УМВД России по Владимирской области