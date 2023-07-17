Строительная техника стоит рядом с детским садом. Прокуратура провела проверку крана и обнаружила массу нарушений безопасности. Крепления ослаблены, некоторые механизмы и детали изношены,

Строительная техника стоит рядом с детским садом. Прокуратура провела проверку крана и обнаружила массу нарушений безопасности. Крепления ослаблены, некоторые механизмы и детали изношены, а грузы не обеспечены должной страховкой – эти и другие нарушения обнаружили сотрудники надзорного ведомства при проверке крана. Строительная техника стоит близко от детского сада №1 «Изумрудный город». Нарушения безопасности эксплуатации крана