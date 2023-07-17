Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.

В Коврове приостановлена работа неисправного башенного крана, стоящего рядом с детсадом. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.После жалоб ковровчан и публикаций в СМИ на место возведения многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Строителей, приехали прокуроры. Кран работал рядом с детским садом №1.«Механизм находится в неисправном состоянии: износ деталей не даёт возможность его эксплуатировать в полном объёме, ослаблены крепления к рельсам, должным образом не обеспечена работа ограничителя движения, безопасная страховка грузов и прочее», - пришли к выводам ковровские прокуроры.Застройщик и владелец крана получили представления, но проигнорировали их. Надзорное ведомство через суд потребовало прекратить эксплуатацию. Фемида поддержала позицию прокуратуры. Приставы обесточили и опечатали опасную конструкцию.