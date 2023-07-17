За пять лет здание подорожало на 8 млн рублей.

Спортзал Кадетского корпуса в Радужном откроют через пять лет после начала строительства. Как сообщил Александр Авдеев, здание наконец-то ввели в эксплуатацию.В 2017-18 годах, во времена правления Светланы Орловой, на возведение объекта выделили 26 млн рублей. Подрядчиком выбрали ООО «СК ПромТехнологии». Компания . Власти заставить стройфирму устранить недочёты, но безуспешно. Четыре года дети занимались на улице.«В прошлом году я был на объекте и дал установку искать нового подрядчика. В 2023 году на исправление строительных ошибок направили 8,4 млн рублей», — подчеркнул губернатор.Сейчас работы завершены. Отрадно, что менее чем за полгода проблема с 4-летней историей была решена. Однако вопрос — чем занимались чиновники предыдущие годы — остаётся открытым.