В воскресенье, 16 июля, на дорогах региона произошло три ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники.

В воскресенье, 16 июля, на дорогах региона произошло три ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Так, в Муромском районе 17-летний юноша без прав решил прокатиться на мопеде и врезался в другой мопед под управлением 15-летнего парня. В результате аварии оба подростка получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу.В тот же день два человека на байке влетели в опору ЛЭП. 17-летнему водителю из Мурома и его пассажиру потребовалась госпитализация.Ещё один молодой мотоциклист столкнулся с автобусом в Коврове и тоже попал в больницу.«Только за первую половину июля зарегистрировано 17 ДТП с мототранспортом, в которых 1 человек погиб и 22 травмированы. Участниками 7 из этих ДТП стали несовершеннолетние», - говорится в сообщении ведомства.