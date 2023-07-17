Владимирцы протестуют против введения второй смены в одной из школ. Родители третьеклашек из...

Владимирцы протестуют против введения второй смены в одной из школ.Родители третьеклашек из микрорайона Коммунар областного центра выступают против второй смены в сорок шестой школе. Их мнения выслушала наш корреспондент Александра Лебедикова.На площадке перед 46-ой школой внеплановое "собрание". Родители третьеклассников выступают против второй смены. Причин для беспокойства, как минимум, несколько. Екатерина Антипина вместе с сыном живут в поселке Лунево. Путь до школы занимает около получаса. Транспорт ходит плохо, дорога разбита - говорит женщина. От автобусной остановки ребенку приходится идти пешком еще два километра - через лес и овраги. Осенью и зимой возвращаться домой мальчику придется в темноте.Екатерина Антипина, мама третьеклассника:- Белым днем ребенок шел по этой дороге и его сбила машина. Ребенок машину не запомнил. Сказал мне он об этом только вечером. Благо это без последствий. Просто из-за того, что дорога была не почищена,не посыпана,машину занесло, его стукнуло бампером. Он улетел на обочину в сугроб".Еще одна проблема, которая беспокоит родителей третьеклашек - падение успеваемости. Снизится контроль за детьми, а о дополнительных секциях и кружках можно будет забыть.Дворкина Кристина, мама третьеклассника:- Танцы у нас в два часа начинаются. С двух до трех. Хоровая студия с двух до трех, четырех. Нам либо школу прогуливать, либо от кружков отказываться. А мы не хотим ни того, ни другого. Я хочу, чтобы мои дети полноценно участвовали во всех мероприятиях. И школьных , и не школьных.Мамы уверены - их обманули. Изначально о второй смене не было и речи. Родители написали заявление на имя директора школы с просьбой пересмотреть принятое решение.Анастасия Бельцова, мама третьеклассника:- Прежде чем водить вторую смену, а изначально обещана только одна смена, они должны все таки собрать собрание с родителями, побеседовать и должны, наверное, в первую очередь спросить у самих родителей и у бабушек, у всех, а не решать это на свое усмотрение.В городской администрации введение второй смены для третьеклассников называют вынужденной необходимостью. В 46-ой школе не хватает рабочих кадров и учебных помещений. Плановая вместимость здания - 1100 учеников. Однако это количество уже превышено почти наполовину.Игорь Ефремов, и.о.начальника по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- У нас есть законодательные акты,которые запрещают выводить на вторую смену учащихся первых классов, учащихся четвертых классов,которые как бы считаются выпускниками начальной школы и учащихся 9, 10, 11 классов.Городские власти подчеркивают, Коммунару нужна еще одна школа. Однако вопрос о строительстве пока остается открытым. К слову, всего во Владимире 50 школ и вторая смена есть в двадцати двух из них...Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир