Четыре троллейбуса марки МАЗ готовятся выйти на линии Владимира. Как сообщают в мэрии, сейчас новые машины проходят подготовку. Компания-поставщик из Рязани, по информации администрации

Четыре троллейбуса марки МАЗ готовятся выйти на линии Владимира. Как сообщают в мэрии, сейчас новые машины проходят подготовку. Компания-поставщик из Рязани, по информации администрации Владимира, выполнила обязательства в полном объёме. Стоимость контракта составила чуть более 92 миллионов рублей. Некоторые владимирцы ожидали увидеть новые троллейбусы на 7 и 2 маршрутах, но этого не случится. Белорусские “рогатые”