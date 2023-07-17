МАЗы обошлись бюджету в 92 млн рублей.

Во Владимире новые троллейбусы готовятся к выходу на маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В городе продолжается обновление автопарка «Владимирпассажиртранса». Рязанская компания «Сто грузовиков» уже выполнила поставку четырех новых машин. МАЗы обошлись бюджету в 92 млн рублей.«Сейчас подвижной состав проходит предэксплуатационную подготовку. Электротранспорт будет работать на 1, 5, 8 и 10 маршрутах», - пояснили в горадминистрации.Главный инженер «Владимирпассажиртранса» Михаил Сонин пояснил, что «МАЗ - 203Т» на 40% экономичнее расходует электроэнергию, чем другие городские троллейбусы.«Рогатый» вмещает 100 пассажиров, оборудован системой кондиционирования салона, электронными табло и речевым автоинформатором, видеонаблюдением и навигацией. В салоне установлены «антивандальные» пассажирские сиденья, а настил пола выполнен из противоскользящего покрытия.До конца года город закупит ещё один новый троллейбус.