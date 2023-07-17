Во Владимире отмечают День эмодзи. По данным соцопроса, минимум семьдесят процентов россиян...

Во Владимире отмечают "День эмодзи".По данным соцопроса, минимум семьдесят процентов россиян используют смайлики в онлайн-переписке и таким образом передают свои эмоции в письменном диалоге. Всемирный день эмодзи отмечается сегодня.Созданная в начале 90-ых в Японии система условных изображений была призвана максимально сжато передавать суть сообщений на электронные пейджеры. Первоначально она состояла примерно из двухсот значков, тогда как сегодня их - в десять раз больше. Кстати, сама дата - семнадцатое июля, День ЭмОдзи "увековечена" в смайле календаря. Самые популярные у российский пользователей значки - "хохочущий" смайл, жест с большим пальцем, человек, пожимающий плечами, сердце и "огонь"