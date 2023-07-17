Своей работой Мишкин открыл фестиваль уличного искусства “Загогули 33”. На трансформаторной подстанции на улице Комиссарова теперь красуются герои из мультфильма “Настоящие

Своей работой Мишкин открыл фестиваль уличного искусства “Загогули 33”. На трансформаторной подстанции на улице Комиссарова теперь красуются герои из мультфильма “Настоящие охотники за приведениями”. Художник опубликовал свою работу на странице в социальных сетях в воскресенье, 16 июля. Новый рисунок располагается на трансформаторной подстанции по адресу Комиссарова 8Б. Мишкин назвал работу “Ловите его”. Из публикации на