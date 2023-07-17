Во Владимире прошло заседание дискуссионного клуба Диалог. Его модератором стал директор...

Во Владимире прошло заседание дискуссионного клуба "Диалог".Его модератором стал директор владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Законодательного собрания Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин директор Владимирского филиала РАНХиГС:- Название сегодняшнего заседания, тема это глобальные вызовы и повышение уровня жизни населения, участвуют в нашем заседании представители Китая, делегация из Пекина приехала, большая делегация приехала из Душанбе Таджикистан, также участвуют в заседании руководители крупнейших вузов Кыргызстана.Александр Ремига первый заместитель губернатора Владимирской области:- Есть высокая востребованность но коммуникацию, тем более международную, это не всегда имеет только социальный подтекст, как у этого мероприятия, конечно же экономические последствия у любого взаимодействия тоже приветствуются.Одной из главных тем стало взаимодействие со странами Азии. За круглым столом собрались делегации из Китая, Таджикистана и Киргизии. Участники дискуссии обсудили центры силы нового мироустройства, климатические проблемы, особенности менталитета Северной Евразии. Все делегации отметили важность поддержания дружеских отношений.Абдухалил Давлатали Гафурзода, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан:- Советская Россия нам дала образование, здравоохранение, хороший уровень жизни, а сегодняшняя Россия нам дает стабильность.Лю Хунлэй, проректор Пекинского административного института:- Отношения между Китаем и Россией являются образом добрососедства и дружбы. Современными усилиями нескольких поколений дружбы и сотрудничества.