Иван Андреевич награждён медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Во Владимире скончался 100-летний ветеран войны Иван Долинский. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов.Иван Андреевич награждён медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». После армии он занимался патриотической работой.Прощание состоится 18 июля в Свято-Вознесенской церкви в 14 часов.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего.