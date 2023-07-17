Во Владимире у Торговых рядов вновь заработал фонтан Речь идёт про Комсомольский сквер. Напомним,...

Во Владимире у Торговых рядов вновь заработал фонтанРечь идёт про Комсомольский сквер. Напомним, долгое время фонтан не работал. Причина была в неисправности оборудования. Далее, как официально поясняла дирекция Торговых рядов, пришлось долго ждать необходимые «детали» для фонтана. А также ранее шла речь о замене насосов.Было:Фото: ГТРК "Владимир"Стало:Фото: ГТРК "Владимир"В июле владимирцы наблюдали, как были установлены новые перила для лестницы. Покрытия бортов также обновили.Лавочки вокруг фонтана покрасили, а также территорию украсили вазонами с живыми цветами.Фото: ГТРК "Владимир"Сегодня фонтан в Комсомольском сквере вновь радует водными каскадами жителей Владимира.Фото: ГТРК "Владимир"Отдыхать в тени у воды — настоящее удовольствие!Правда, многие владимирцы до сих пор удивляются — почему не ремонтные работы небольшого фонтана в самом центре Владимира потребовалось около 3 лет.Фото: телеграм-канал "Так и живём: https://t.me/takizhivemvovladimire