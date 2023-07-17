Граффити в Добром появилось в рамках фестиваля «Загфест».

Во Владимире уличный художник Мишкин нарисовал охотников за привидениями. Граффити в Добром появилось в рамках фестиваля «Загфест».Его новое творение — пиксельное изображение героев культового фильма 90-х — охотников за привидениями. Картина появилась на трансформаторной подстанции по адресу Комиссарова 8 «Б». Автор назвал работу «Ловите его».Добавим, что в рамках фестиваля в областной столице нарисуют ещё 15 работ на стенах и фасадах зданий.