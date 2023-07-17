Во Владимире ушел из жизни в возрасте 100 лет ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич...

Во Владимире ушел из жизни в возрасте 100 лет ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Долинский.Об этом сообщил глава областного центра Дмитрий Наумов. Приношу свои соболезнования родным и близким Ивана Андреевича, всем, кто знал его лично, подчеркнул он.Иван Андреевич был награждён медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».Пока позволяли силы, он вел плодотворную патриотическую работу."280 тысяч было призвано из Владимирской области в ряды Красной Армии, рассказывал он в нашем репортаже ко Дню Победы несколько лет назад. - 50 тысяч были награждены орденами и медалями. 170 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 20 тысяч человек стали полными кавалерами Ордена Славы".Отпевание Ивана Андреевича пройдет завтра в Свято-Вознесенской церкви в 14:00.Фото: пресс-служба администрации Владимира.