Во Владимирской области башенный кран угрожал падением на детский сад. Ковровской городской...

Во Владимирской области башенный кран угрожал падением на детский сад.Ковровской городской прокуратурой установлено, что строительство многоквартирного жилого дома по ул. Строителей в непосредственной близости от МАДОУ детский сад № 1 «Изумрудный город осуществляет ООО СЗ «Автоконтроль-33», арендующее кран с экипажем у ООО «Кранстройсервис».Кран технически неисправен: износ некоторых механизмов и деталей не даёт возможность его эксплуатировать в полном объёме, ослаблены крепления крана к рельсам, должным образом не обеспечена работа ограничителя движения крана, безопасная страховка грузов и так далее. Кроме того, график работы крана не согласован с администрацией детского сада, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес хозяев крана вносились представления, однако действенных мер ими не предпринято.В итоге, Ленинский районный суд г. Владимира удовлетворил иск прокурора о запрете работы опасного производственного объекта - башенного крана, до устранения нарушений.Ковровской городской прокуратурой совместно с Ковровским отделом судебных приставов УФССП России по Владимирской области кран обесточен и опечатан.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.