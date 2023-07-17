По полису ОМС владимирцы смогут пообщаться с психологом.

Во Владимирской области откроются кабинеты медико-психологической помощи. Решение принято на федеральном уровне. По полису ОМС владимирцы смогут пообщаться с психологом.В связи с этим федеральное Министерство здравоохранения ввело ставки психолога. Специалисты будут консультировать людей и направлять пациентов с признаками заболеваний к докторам, которые оказывают помощь при психических расстройствах.Кабинеты должны были открыться с 1 июля. Появились ли подобные кабинеты в 33-ем регионе - пока неизвестно. Официальных данных власти не публиковали.