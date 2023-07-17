Информацию подтвердила Ковровская станция по борьбе с болезнью животных.

Во Владимирской области подтвержден третий очаг африканской чумы свиней. Информацию подтвердила Ковровская станция по борьбе с болезнью животных.В конце минувшей недели к специалистам обратился мужчина, который содержит свиней в СНТ «Росинка» (Клязьминскоге сельское поселение). У него погибла одна особь, ещё два поросёнка - заболели. Анализ биоматерилов показал, что свинья умерла от АЧС.Эксперты призывают жителей не ходить в лесной массив и поля, ведь именно там можно подцепить инфекцию. Животных просят держать дома и не кормить пищевыми отходами.Напомним, что первые два очага также были в Ковровском районе.