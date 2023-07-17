Бабушка пропала 16 июля в СНТ Лесовод.
Во Владимирской области разыскивают пропавшую 80-летнюю Раису Коршунову. Об этом рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Бабушка пропала 16 июля в СНТ Лесовод, который расположен на территории Александровского района. О местонахождении пенсионерки ничего не известно. Она нуждается в помощи медиков.
Приметы женщины: рост 159 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе Раисы Николаевны, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.