Родители и их ребёнок, собиравшие грибы в лесах Владимирской области, столкнулись со стадом диких кабанов.

Родители и их ребёнок, собиравшие грибы в лесах Владимирской области, столкнулись со стадом диких кабанов. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на местные группы социальных сетей.Из леса к людям вышли около двух десятков животных, в том числе детёнышей. Испуганные грибники забрались на дерево и при этом снимали происходящее на телефон.Точное место встречи с дикими кабанами назвать сложно. Одни источники утверждают, что ролик снят в Петушинском районе, другие – в Юрьев-Польском, третьи и вовсе переносят событие в леса Тульской области.