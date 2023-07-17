Всего за неделю от укусов клещей пострадали 149 человек (33 ребёнка).

Во Владимирской области выявлено 10 случаев клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 149 человек (33 ребёнка). С начала года в больницы обратились 1740 жителей (446 - дети). В лидерах: Ковровский, Муромский, Петушинский, Гусь-Хрустальный и Александровский районы.Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. За прошедшие семь дней ещё у 7 членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма), а еще у трех - моноцитарный эрлихиоз.