Госдума утвердила поправки в Гражданский кодекс.

Жителям Владимирской области запретили приватизировать общее имущество в СНТ. Госдума утвердила поправки в Гражданский кодекс.Нередко садоводы попадают в историю, когда кто-то выкупил часть дороги или землю под воротами и запрещает другим пользоваться своей новой собственностью. По новым правилам, все, что находится внутри посёлка становится общим имуществом.Если границы общей территории садового товарищества определены в соответствии с законами и на них предусмотрено создание общего имущества, то хозяевам земельных участков, расположенных на этой территории, принадлежат доли на земли общего назначения. Все по аналогии с многоквартирными домами, где лифт, лестница, кладовки и другие помещения являются общедомовым имуществом. Также и с дачами. Подъезд, ворота, детская площадки и другие земли в границах СНТ стали общими.Теперь перед продажей такого имущества в дачном посёлке потребуется получить согласие всех владельцев товарищества.