Во Владимирской области житель города Александрова обвиняется в убийстве на почве ревности. Как...

Во Владимирской области житель города Александрова обвиняется в убийстве на почве ревности.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Александрова.Мужчина обвиняется в убийстве. По версии следствия, в ночь с 4-го на 5-е марта 2023 года (в одной из квартир на улице Горького) во время отдыха и распития алкоголя, между обвиняемым и его 39-летней подругой (сожительницей) на почве ревности произошла ссора.В порыве ярости мужчина нанес множественные удары по голове потерпевшей. От полученных повреждений женщина скончалась.Свою вину злоумышленник признал. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу...» - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com