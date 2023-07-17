Во Владимирской области житель города Александрова обвиняется в убийстве на почве ревности.
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Во Владимирской области житель города Александрова обвиняется в убийстве на почве ревности.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Александрова.
Мужчина обвиняется в убийстве. По версии следствия, в ночь с 4-го на 5-е марта 2023 года (в одной из квартир на улице Горького) во время отдыха и распития алкоголя, между обвиняемым и его 39-летней подругой (сожительницей) на почве ревности произошла ссора.
В порыве ярости мужчина нанес множественные удары по голове потерпевшей. От полученных повреждений женщина скончалась.
Свою вину злоумышленник признал. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу...» - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
Фото: pxfuel.com