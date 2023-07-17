Смертельная авария произошла возле деревни Семеновка Гусь-Хрустального района.

Во Владимирской области в результате ДТП погиб водитель «ВАЗ-2114» и лось. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.Смертельная авария произошла возле деревни Семеновка Гусь-Хрустального района. По всей видимости, дикое животное перебегало дорогу, а автомобилист не успел среагировать и сбил его. В результате аварии водитель и лось погибли. Обстоятельства автокатастрофы уточняются.Как пишут в соцсетях местные жители, указанный участок дороги - излюбленное место для лосей. Они постоянно пересекают здесь проезжую часть. Люди просят власть позаботиться об ограждении трассы.