Жена принца Уильяма показала королевские манеры у всех на виду. Кейт Миддлтон выбрала для этого старый добрый метод и произвела фурор. Женщинам на заметку!

Жена принца Уильяма показала королевские манеры у всех на виду. Кейт Миддлтон выбрала для этого старый добрый метод и произвела фурор. Женщинам на заметку!Международный теннисный турнир Уимблдон-2023 собрал множество зрителей со всего мира, которые мечтали посмотреть матчи с профессиональными чемпионами. Рекорд на соревнованиях установила Маркета Вондроушова, пишет . Если не брать в расчет теннисистов, изюминкой мощного спортивного поединка стала Кейт Мидллтон.А все потому, что жена принца Уильяма появилась на мероприятии в потрясающем образе. Комплект одежды мятного оттенка выгодно подчеркнул достоинства стройной фигуры. Укороченный жакет из твида и плиссованная юбка вызвали восторг. По словам стилиста Любови Матвеевой, Кейт Миддлтон выбрала подходящий для события классический наряд вне времени и возраста, а укладка, макияж и аксессуары гармонично его дополнили.Члены королевской семьи Британии обладают удивительными способностями, но элегантностью в выборе одежды особенно отличается принцесса Уэльская. Она многодетная мама и государственный деятель и, конечно же, редкая модница. Кейт Миддлтон часто появляется в эффектных нарядах на публике. На Уимблдоне она повторила традицию затмевать окружающих непревзойденным чувством стиля.Высший пилотаж!Модная эстетика принцессы вдохновляет жителей разных стран экспериментировать с имиджем, не бросаясь в крайности. Однако для некоторых людей Кейт Миддлтон явно не образец для подражания. Например, передает, что китайцы щеголяют с сумками в стиле "цементных" мешков.