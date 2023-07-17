В 2022 году доля розничных рынков и ярмарок в общем объеме оборота розничной торговли в регионе сократилась до 3,7 %, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4%.

В 2022 году доля розничных рынков и ярмарок в общем объеме оборота розничной торговли в регионе сократилась до 3,7 %, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4%. Такую информацию сообщила пресс-служба Владимирстата.По итогам прошлого года розничные рынки и ярмарки области реализовали еды, напитков и табачных изделий на 5846,7 млн рублей. Специалисты отмечают снижение продаж на 4,9%. Непродовольственных товаров было отпущено на 5572,6 млн рублей, что на 18,2% меньше, чем в предыдущем году.