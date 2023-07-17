Пять из них еще не достигли 16 лет, рассказали в УМВД. В минувшее воскресенье пострадали сразу несколько подростков. 16 июля в одной из деревень Муромского района 17 летний парень решил

Пять из них еще не достигли 16 лет, рассказали в УМВД. В минувшее воскресенье пострадали сразу несколько подростков. 16 июля в одной из деревень Муромского района 17 летний парень решил прокатиться на мопеде без водительских прав. Молодой человек не предоставил преимущество в движении другому мопеду, которым управлял 15-летний подросток, и столкнулся с ним. Пострадали оба