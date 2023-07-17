За покупку наркотика осужденный на принудительные работы во Владимирской области отправится в...

За покупку наркотика осужденный на принудительные работы во Владимирской области отправится в колонию строгого режима.Кольчугинским городским судом ему вынесен приговор в отношении осужденного, отбывавшего наказание в виде принудительных работ в исправительном центре УФСИН России по Владимирской области.Установлено, что днём 15 февраля 2023 года мужчина с разрешения администрации временно покинул территорию ФКУ «Исправительный центр-1» УФСИН России по Владимирской области. В Кольчугин он чрез интернет обратился к неустановленному лицу за приобретением наркотика. И затем забрал его из тайника.В исправительном центре при обыске запрещенное вещество было у него изъято.По совокупности преступлений виновному назначено 3 года строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com