Вуз получит 100 млн. рублей на создание современного машиностроительного кластера.

Вуз получит 100 млн. рублей на создание современного машиностроительного кластера.Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения Российской Федерации направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования обучающихся колледжей к потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.8 новых лабораторий будут работать под потребности практического профобучения для студентов колледжа и вуза:Участок станков с программным обеспечением.Лаборатория метрологии и стандартизации.Офис по формированию компетенции бухгалтера.Полигон промышленной механики и монтажа.Электромонтажный полигон.Слесарная мастерская.Лаборатория дефектоскопии.Лаборатория разработки и реализации технологических процессов в машиностроении.Отрасль промышленности, для которой планируется подготовка кадров в рамках деятельности кластера – машиностроение, подотрасль – оборонная промышленность.«Новый образовательно-производственный центр позволит обеспечить качественное формирование профессиональных компетенций у студентов. Потребность в создание центра находит отклик и у работодателей, которые заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров по следующим сферам: технология машиностроения, гидравлика, системы вооружения, электромонтаж, экономика», – комментирует ректор КГТА имени В.А. Дегтярева Елена Евгеньевна Лаврищева.Центр будет располагаться на первом этаже лабораторного корпуса КГТА имени В.А. Дегтярева. В рамках проекта предусмотрено приобретение оборудования, мебели, технических средств обучения, программного обеспечения, необходимого для реализации программ, а также проведение ремонтных работ, брендирование помещений.Проект поддержали и партнеры академии – АО «ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», АО «ВПО Точмаш», ПАО «КМЗ», а также компании, в которых трудоустраиваются наши выпускники – это ХК «Аскона» и «ВсеИнструменты.ру». Общая сумма софинансирования составит 17,5 млн. рублей.На базе нового кластера будет осуществляться подготовка специалистов по следующим сферам:автоматизация технологических процессов в машиностроении;подготовка операторов современного технологического оборудования (многоосевые токарные и фрезерные центры и др. оборудование);цифровые измерения при контроле качества на различных этапах технологического процесса;промышленная механика и монтаж гидравлического оборудования;электромонтажные работы;бухгалтерский учет в машиностроении.При реализации разработанных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» образовательных программ среднего профессионального образования планируется внедрить в учебный процесс образовательные технологии с применением современного учебно-методического обеспечения, в том числе цифрового образовательного ресурса.Поздравляем весь коллектив колледжа и вуза – это новый рубеж и новые возможности для совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров!Реклама.