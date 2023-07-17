На допросе душегуб признал свою вину. Обвиняемый заключён под стражу.

Житель Владимирской области насмерть забил сожительницу из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.В ночь с 4 на 5 марта в Александрове в доме на улице Горького 37-летний мужчина и его 39-летняя любовница устроили застолье. Благоверные поссорились. Гражданский муж приревновал свою любимую и решил забить до смерти. От полученных многочисленных ударов женщина умерла.На допросе душегуб признал свою вину. Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.