Проблема нескошенной травы для жителей улицы Лакина – давно не новость. Тропинку вдоль домов №189, 187 и 191 почти не видно. Всё целиком и полностью заросло сорняками. Казалось бы, дело одного

Проблема нескошенной травы для жителей улицы Лакина – давно не новость. Тропинку вдоль домов №189, 187 и 191 почти не видно. Всё целиком и полностью заросло сорняками. Казалось бы, дело одного звонка в управляющую компанию, вот только территория относится к муниципальной собственности. И хотя помимо многоквартирных домов и магазинов дорожка доходит до школы №24, администрация