Родители 3-классников из микрорайона Коммунар выступают против второй смены.

Жители Владимира вышли на акцию протеста против второй смены в школе № 46. Об этом рассказали коллеги изРодители 3-классников из микрорайона Коммунар выступают против второй смены. Об этом они заявили на своём собрании, которое состоялось перед зданием учреждения.Часть учеников добирается до школы на автобусе. Следовательно, после введения вечернего формата обучения детям придётся добираться до дома в потёмках. Ещё одна проблема — падение успеваемости, ведь родители не всегда могут проконтролировать — сделало ли их чадо уроки утром перед школой или нет. Кроме того, ребята, которые будут учиться во вторую смену, могут забыть о кружках и секциях, которые проходят в дневное время.Владимирцы призвали директора школы с просьбой отменить решение. Между тем, власти говорят, что переход на обучение во вторую смену связан с кадровым дефицитом и нехваткой помещений. Вместимость здания составляет 1100 человек, но эта цифра уже превышена почти на 50%.Добавим, что из 50 владимирских школ вторая смена присутствует в 22. По закону её запрещено вводить лишь в 1,4,9,10 и 11 классах.