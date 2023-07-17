Жители Владимирской области не смогут приватизировать общее имущество в дачных посёлках. И это...

Жители Владимирской области не смогут приватизировать общее имущество в дачных посёлках.И это касается всех регионов России. Теперь для того, чтобы продать имущество (официально — общее) в дачном посёлке — потребуется единогласное согласие всех собственников.Дело в том, что Госдума приняла в третьем чтении поправки в Гражданский кодекс, которые прописывают правила использования общего имущества в дачных посёлках. С официальными документами можно ознакомиться на сайте https://sozd.duma.gov.ru/Стало известно, что были внесены универсальные нормы, которые касаются общего имущества и в многоквартирных домах, и в частных поселках, и в гаражных кооперативах.На заметку!Сейчас в Госдуме обсуждается и закон, касающийся коттеджных поселков. В новом проекте предполагается более детально прописать трактовку «общее имущество».Что касается уже принятого закона (точнее - поправок), то там говорится следующее:«… если определены границы общей территории и предусмотрено создание на ней общего имущества, то собственникам земельных участков, расположенных на этой территории, принадлежат также доли в праве общей собственности на земельные участки общего назначения...»Теперь для того, чтобы продать кому-то общее имущество, необходимо будет единогласно решать данный вопрос. То есть таких ситуаций, когда «общую» дорогу купили и «огородили», не должно быть. По крайней мере, теперь это зафиксировано в законе.Фото: pxfuel.com