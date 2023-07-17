Ольга Шувалова исполнила главную роль в картине Все умрут, а я останусь.

Ольга Шувалова исполнила главную роль в картине "Все умрут, а я останусь".Печальная новость поступила из Москвы. В одну из столичных клиник в минувшее воскресенье, 16 июля, вечером доставили известную российскую актрису театра и кино Ольгу Шувалову. Она прославилась, благодаря ролям во многих телесериалах.Газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что звезду поместили в отделение токсикологии. уточняет, что она пыталась свести счеты с жизнью.По данным телеканала "", 37-летняя артистка находится в критическом состоянии после попытки суицида. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь Ольги Шуваловой.На чрезвычайное происшествие уже отреагировали правоохранительные органы. Полиция начала проверку. Причина, по которой молодая актриса решила покончить с собой, на данным момент не разглашается.Ольга Шувалова стала популярной после исполнения главной роли в картине "Все умрут, а я останусь". Кроме того, она участвовала в съемках клипа Вячеслва Бутусова "Девушка по городу", уточняет интернет-издание "".Ольга Шувалова начала выступать в театре в девять лет, а с 15-летнего возраста появилась на экранах. Фильмография звезды насчитывает более 30 картин. Помимо творчества артистка занимается воспитанием двоих детей.