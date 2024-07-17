Двоих несовершеннолетних парней-закладчиков заметили полицейские прямо во время раскладывания наркотиков по Гусь-Хрустальному. Это произошло в марте. Молодые люди «работали» с помощью

Двоих несовершеннолетних парней-закладчиков заметили полицейские прямо во время раскладывания наркотиков по Гусь-Хрустальному. Это произошло в марте. Молодые люди «работали» с помощью интернета, рассказали в пресс-службе Следкома области. В мессенджере парням некто прислал координаты спрятанной во Владимире оптовой партии наркотиков. Один из подросток ездил за ними, чтоб привезти в Гусь-Хрустальный. На следующий день подростки организовали в