Еще 16 добровольцев проводили из Владимира в зону специальной военной операции Очередную группу...

Еще 16 добровольцев проводили из Владимира в зону специальной военной операцииОчередную группу добровольцев сегодня проводили из Владимира в зону специальной военной операции. Контракты с Минобороны подписали еще 16 жителей региона. Отбор продолжается.Среди "новобранцев" - мужчины из разных городов Владимирской области, разного возраста, все прошли срочную службу и готовы исполнять воинский долг. Им предстоит пройти подготовку в учебных подразделениях, после чего они пополнят боевые. Проводить бойцов приехали родные, представители военного комиссариата, духовенства, депутаты областного парламента.Алексей Белоусов, доброволец (г. Суздаль):- Лично мое мнение: если мы сейчас не будем там что-то пытаться сделать, то это все приведет к тому, что с 1941 по 1945 происходило.Александр Цыганский, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Депутаты Заксобрания вместе с губернатором Владимирской области регулярно выезжают в зону СВО с гуманитарной миссией, мы постоянно на связи с бойцами, с семьями военнослужащих, поэтому ребятам нечего переживать, мы стараемся помогать и оказывать в меру возможности полное содействие.