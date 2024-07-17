Владимирский университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых продолжает приемную кампанию для абитуриентов. В ВУЗе около 100 направлений обучения и большое количество бюджетных мест: на очную форму

Владимирский университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых продолжает приемную кампанию для абитуриентов. В ВУЗе около 100 направлений обучения и большое количество бюджетных мест: на очную форму бакалавриата готовы принять более 1200 «бесплатников». Специальности самые разнообразные: от психологии, экономики и менеджмента до автомобильных дорог, строительства и программной инженерии. Например, Михаил Александров отмечает, что выбрал