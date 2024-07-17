На маршрут №16С во Владимире вышли 4 новых автобуса с валидаторами Как уже сообщалось, в июне...

На маршрут №16С во Владимире вышли 4 новых автобуса с валидаторамиКак уже сообщалось, в июне этого года автопарк общественного транспорта города Владимира пополнился новыми городскими автобусами большого класса МАЗ-203.В настоящее время 4 машины уже вышли в рейс на городской маршрут № 16С, который обслуживает муниципальный «Владимирпассажиртранс».Новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья. В салоне также имеются камеры видеонаблюдения, табло для информирования пассажиров, климатическая система и система навигации."Производителем уже установлены стационарные валидаторы для оплаты проезда с системой подсчета пассажиров и передачей данных в онлайн режиме, что позволяет контролировать пассажиропоток автоматически. Системы оплаты проезда в новых машинах - без выдачи билетов, но при необходимости билет можно будет получить у водителя. Для подтверждения оплаты поездки необходимо приложить карту, с которой выполнена оплата, к специальному устройству контролера", - рассказали в городской администрации.В течение следующей недели все автобусы из последней партии выйдут в рейс.Планируется, что они будут работать в направлении мкр. Коммунар, Заклязьменский на маршрутах № 16С, 7С и 54.Фото: администрация города Владимира