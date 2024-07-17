В музейной практике зачастую встречаются случаи, которые заставляют совершенно по-иному взглянуть на предметы, находящиеся в запасниках.

В музейной практике зачастую встречаются случаи, которые заставляют совершенно по-иному взглянуть на предметы, находящиеся в запасниках, поскольку процесс изучения коллекций никогда не заканчивается, и порой интереснейшие открытия происходят весьма неожиданно. Такое случилось буквально на днях.Рассказывает Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода»: «Изучение предмета, который числился как «Подставка под печатные издания» и датировался XIX веком, началось в 2019 году, и у нас возникали сомнения в правильности его атрибуции. Поскольку детали предмета были сильно истерты и со множественными выщербинами, а дерево иссушено, в 2023 году «подставка» отправилась на реставрацию во Всероссийский художественно-научный реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря, где с помощью О.А. Кочемазова приобрела вполне экспозиционный вид. Кропотливое изучение предмета продолжалось. Помогла конференция в Историческом музее и доклад Н.В.Углевой, зав. отделом дерева и мебели ГИМ. Возникло предположение, что наша «подставка под печатные издания» на самом деле является креслом. Мы обратились за консультацией к коллегам, и на днях Наталья Владимировна Углева представила экспертное заключение, в котором дала подробное описание предмета, изложила технологию изготовления, конструктивное и декоративное решение. Совокупность сведений позволяет сделать вывод о том, что что данное кресло относится к разновидности курульных, выполнено в XV – начале XVI века русскими мастерами (поскольку его материал - береза) в ренессансной итальянской традиции. Подобная мебель использовалась в быту знатных светских и духовных лиц как в жилом интерьере, так и в различных походах и путешествиях. Такие кресла пережили века, поскольку были многофункциональны и высококачественны. И тем не менее, сейчас даже в музейных собраниях они чрезвычайно редки».Такое заключение стало большой радостью. Но почему курульное? Оказывается, в Древнем Риме существовала должность курульного эдила, отсюда и название складного кресла, которое несли за ним слуги и ставили в случае необходимости. Со временем оно превратилось в атрибут власти и обозначение высокой должности его обладателя«Конструктивное и декоративное решение кресла построено на пересечении прямоугольных блоков, составленных также из параллельных брусков, скрепленных вверху и внизу. На пересечении находится сиденье, сделанное тоже из брусков, соединенных деревянными (!) штырями, что свидетельствует о многовековом возрасте предмета. Как было сказано выше, в настоящее время такие артефакты встречаются крайне редко и, безусловно, в новой атрибуции и после реставрации это кресло приобрело статус раритета в нашей коллекции», - сказала Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода».Сложно сказать, для кого русские мастера изготовили в XVI веке кресло столь необычной формы. По крайней мере итальянский след и влияние ренессанса в архитектуре «Александровской слободы» общеизвестны, возможно, и форма кресла тоже является заимствованной. Во всяком случае на картине известного художника XIX века Ю.О.Томашевского «Село Александровское, 1565 год, раскол церкви, Иван Грозный, Малюта Скуратов и князья с архимандритом Левкием и митрополитом Афанасием просят царя вернуться в Москву на трон» на переднем плане справа изображено именно курульное кресло. И вряд ли это случайность.