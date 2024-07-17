Система РЭБ помогла владимирским бойцам эвакуировать подорвавшуюся на мине машину Система...

Система РЭБ помогла владимирским бойцам эвакуировать подорвавшуюся на мине машинуСистема радиоэлектронной борьбы, переданная бойцам активистами Народного фронта, помогла эвакуировать подорвавшуюся на мине машину.Враг при помощи дрона заложил фугасный заряд на дорогу. К счастью, обошлось без потерь, но УАЗик получил серьезные повреждения - взрыв разворотил заднюю часть автомобиля. Машину удалось взять на буксир, для эвакуации использовали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленную на другом УАЗ "Патриот". Она не дала вражеским дронам атаковать.Поврежденный автомобиль можно поставить на колеса. Бойцам только нужна помощь с запчастями. Подробности - во владимирском штабе Народного фронта на Большой Московской 62Б.Боец СВО, позывной "Турик":- Автомобиль подлежит восстановлению. Для этого нам нужно: тормозной барабан в сборе, бензобак, стекла, задняя дверь, скорее всего. Ну, и по мелочам, в процессе ремонта будет понятно, что конкретно нужно.